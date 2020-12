Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Nationalbank (CNB) beließ am Donnerstag ihre Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Angesichts der Aussichten auf ein Ende der Covid-19-Pandemie im nächsten Jahr sei eine Senkung des Reposatzes (seit Mai 2020 auf 0,25%) nicht in Frage gekommen. Die Inflation sei in den letzten zwei Monaten zurückgegangen und befinde sich am oberen Rand des Zielbands (2,00% ±1,00%). Laut CNB-Prognose sollte sie sich 2021 weiter verlangsamen und in einem Jahr nahe am Zielwert liegen; die Wirtschaftsleistung Tschechiens werde nicht einmal bis Ende 2022 das Vorkrisenniveau erreichen. ...

