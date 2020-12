Mit einem zweistelligen Kurssprung sticht die Aktie von Tele Columbus am Montag im schwachen Marktumfeld positiv heraus. Der Grund ist eine Übernahmeofferte von Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP). Die Mutter United Internet unterstützt das Angebot, die Aktie gerät an der Börse aber unter Druck.Die Kublai GmbH, eine Gesellschaft von MSIP, bietet 3,25 Euro je Aktie von Tele Columbus. Mindestannahmeschwelle sind 50 Prozent plus eine Aktie, die Annahmefrist des Angebots sind sechs Wochen. ...

