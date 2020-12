CA Immo hat in einem gemeinsamen Verkauf mit dem Eigentümer des angrenzenden Grundstücks ein 17.614 m² großes Grundstück in Düsseldorf mit einem Bruttoverkaufserlös von 61,9 Mio. Euro, welcher einem 146%igen Aufschlag über dem Q3-Buchwert von 25,2 Mio. Euro entspricht, verkauft. Das Closing ist für Ende des ersten Quartals 2021 vorgesehen. Des weiteren hat die CA Immo für das Büro- und Hotelhochhaus NEO in München einen langfristigen Mietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über rd. 3.500 m² Mietfläche abgeschlossen. Mit Abschluss dieses Mietvertrages ist das NEO zu 64 Prozent vermietet. Das Investment der CA Immo liegt bei rd. 68 Mio. Euro.

