Schindellegi/Zürich (ots) - Jeder deutsche Bürger über 60 Jahre erhält ab sofort im Peach Online-Shop drei FFP2-Masken kostenlos. "Mit unserer Aktion wollen wir diejenigen Senioren und Risikopatienten erreichen, die sich nicht in der Apotheke kostenlose FFP2-Masken besorgen wollen oder können: damit das Weihnachtsfest sicherer für alle wird", sagt Alfred Wirch, CEO von Peach. Das Unternehmen ist Anbieter von Office-Produkten und Alternativtinten Die Masken sind gegen Eingabe der Adressdaten im deutschen Peach Online-Shop unter https://www.peachstore.de/ffp2 erhältlich, einmalig und nur solange der Vorrat reicht. Alle von Peach zur Verfügung gestellten FFP2-Masken sind CE-zertifiziert."Städte wie Tübingen in Baden-Württemberg haben es erfolgreich vorgemacht: Kostenlos an Risikogruppen verteilte FFP2-Masken helfen, das Ansteckungsrisiko deutlich zu senken", erklärt Alfred Wirch und ergänzt: "Wir hoffen, dass andere deutsche Unternehmen dieser Aktion folgen und wir zusammen den breiten Einsatz von FFP2-Masken in der deutschen Bevölkerung beschleunigen."Die zweite Welle hält Deutschland in Atem. Besonders die älteren Menschen ab 60 Jahren sind durch das Coronavirus stark gefährdet.Eine wirksame Maßnahme gegen Covid-19 ist das Tragen von Masken. Dabei ist bei Risikogruppen von OP-Masken oder einem selbstgenähten Mund-Nasen-Schutz abzuraten. Nur FFP2-Masken verhindern die Inhalation infektiöser Aerosole und bieten einen optimalen Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung.Kostenlose FFP2-Masken für deutsche RisikogruppenDie Politik hat diesen Zusammenhang inzwischen aufgegriffen und konkrete Maßnahmen angekündigt. In Deutschland können Senioren und Risikopatienten sich im Dezember drei FFP2-Masken in Apotheken abholen. Doch für einige Menschen ist es aus gesundheitlichen oder anderen Gründen schwierig, sich die FFP2-Masken in Apotheken zu besorgen.Hier springt Peach ein und unterstützt das Tragen von FFP2-Masken in der besonders gefährdeten Altersgruppe mit einer eigenen Aktion. Ab sofort gibt es im Peach Shop unter https://www.peachstore.de/ffp2 drei FFP2-Masken umsonst. Dafür müssen die Senioren und Risikopatienten lediglich eine Lieferadresse eingeben. Es besteht weder eine Kaufverpflichtung noch müssen Personalausweis oder andere Nachweise vorgelegt werden.Über PeachPeach ist eine Marke der Schweizer 3T Supplies AG und steht für qualitativ-hochwertige Office-Produkte und Alternativ-Tinten zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zum Produktsortiment gehören kompatible Tintenpatronen für die gängigsten Druckerhersteller, Inkjet-Fotopapiere, Laminier- und Bindegeräte sowie Aktenvernichter. Gegründet wurde die 3T Supplies AG 1997 von langjährigen Branchen-Kennern mit umfangreichem Tinten-Know-how. Die Unternehmensprodukte werden über den eigenen Online-Shop unter https://www.peachstore.ch/ verkauft.Weitere Informationen: http://www.peach.info (http://www.peach.info/)Weitere Informationen für die Presse:Jürgen Neitzel, Agentur Content4Marketing, Telefon: +49 -711 505 25 92, E-Mail: info@content4marketing.deOriginal-Content von: 3T Supplies AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65735/4796242