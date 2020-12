Gladbeck (ots) - Es war das bislang größte Einzeltraining in der Geschichte des Budo-Sports im Allgemeinen und des Karate-Sports im Speziellen: 985 Personen hatten an der 60-minütigen virtuellen Trainingseinheit von Kata-Bundestrainer Efthimios Karamitsos und Jasmin Jüttner, der aktuell besten deutschen Kata-Spezialistin, teilgenommen. Ursprünglich waren über 1.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen für das Training registriert gewesen. Um jedoch einen reibungslosen Stream über die Plattform "Zoom" zu gewährleisten, wurde die maximale Zahl auf knapp unter 1.000 beschränkt.Um die Karate-Community weiter an die Sportart zu binden und dabei gleichzeitig innovative Wege zu beschreiten, hat der Deutsche Karate Verband (DKV) unter der Projektleitung von Reinhard Schmidt-Eckhard, Präsident des Hessischen Fachverbandes für Karatesport, eine Online-Trainingsreihe initiiert, die bislang fünf Termine umfasst.Nach drei absolvierten und noch zwei ausstehenden Einheiten, am 2. Januar bei der Assistenztrainerin von Efthimios Karamitsos, Christine Heinrich (diese Einheit hat ebenfalls die Maximal-Kapazität erreicht), und am 9. Januar beim Bundestrainer für den Kumite-Nachwuchs, Klaus Bitsch, lässt sich konstatieren, dass die Digital-Trainings auf riesige Resonanz stoßen. Mit derzeit über 4.700 registrierten Personen wurden die Erwartungen weit übertroffen. Weitere Angebote, unter anderem mit dem Schwerpunkt "Kindertraining", sind in Planung.Unabhängig von den weiteren Anmeldezahlen sprach Schmidt-Eckhard bereits jetzt von "einem Erfolg auf ganzer Linie". Für DKV-Präsident Wolfgang Weigert ist dieses Angebot gerade in der Corona-Pandemie ein starkes Zeichen der DKV-Familie. "Wir versuchen in diesen für unsere Dojos so schweren Zeiten Alternativen anzubieten, um am Tag X wieder voll durchstarten zu können", so Weigert. Sein besonderer Dank gilt allen Digital-Trainern und -Trainerinnen, "die es als wahre Meister der Kampfkunst verstehen, alle Altersklassen und Graduierungen zu begeistern".Pressekontakt:DEUTSCHER KARATE VERBAND e.V.Dirk KaiserMobil: 0171/6824567Mail: dirk.kaiser@karate.deOriginal-Content von: Deutscher Karate Verband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135226/4796263