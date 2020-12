Der Bitcoin erreicht momentan einen Höchststand nach dem anderen. Das dürfte auch 2021 so weitergehen, sagt der Finanzexperte Marc Friedrich. "Ich erwarte vor Weihnachten ein neues Allzeithoch und im Jahr 2021 neue Höchststände - bis Ende 2022 Kurse im sechstelligen Bereich!" So hatte ich diesen Artikel Anfang Dezember beendet und dann aus verschiedenen Gründen liegen lassen. Jetzt ist meine Prognose sogar übertroffen worden. Warum der Bitcoin so stark gestiegen ist und warum wir bald neue Höchststände sehen werden. Die Inflation kommt...

Den vollständigen Artikel lesen ...