Berlin (ots) - Aerosole sind nach aktuellen Erkenntnissen Hauptübertragungsweg für das Coronavirus, insbesondere in Innenräumen. Deshalb zeigt eine speziell entwickelte Rechenscheibe an, wie oft und wie lange Räume gelüftet werden müssen, um das Infektionsrisiko zu senken. Mitgliedsunternehmen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) können den Lüftungsrechner ab sofort kostenfrei als analoge Drehscheibe anfordern oder als interaktive Version nutzen.Aerosole sind winzige Partikel in der Luft, die beim Atmen, Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßen werden. Sie können teilweise lange Zeit in der Luft schweben und sich im gesamten Raum verteilen. Viren, wie das Coronavirus, die an Aerosolen haften, können sich über diesen Weg gut verbreiten, insbesondere in Innenräumen wie Bauwagen, Sammelunterkünften, Sanitäreinrichtungen, Werkstätten und Büros. So können sie zu Infektionen führen.Deshalb sollte auch in der kalten Jahreszeit regelmäßig gelüftet werden. Hierdurch werden die Viruskonzentration in der Raumluft reduziert und das Ansteckungsrisiko gemindert. Als Arbeitshilfe hat die BG BAU eine bereits entwickelte Drehscheibe auf die Bedürfnisse der Baubranche angepasst. Sie ist damit nützlich gegen Viren verschiedenster Art, von Corona- bis Grippeviren.Orientierungshilfe für nötige LüftungsintervalleNach Einstellung der entsprechenden Raumgröße in Kubikmetern (m³) sowie Anzahl der anwesenden Personen auf der Rechenschreibe lässt sich die richtige Lüftungsfrequenz ablesen. Das notwendige Lüftungsintervall kann jeweils für leichte, überwiegend sitzende sowie mittelschwere und schwere Tätigkeiten ermittelt werden. Neben der gedruckten Lüftungsscheibe gibt es auch eine digitale Version, mit der die Lüftungsintervalle online ermittelt werden können. Die Rechenscheibe kann unter www.bgbau.de/lueftungsrechner (http://www.bgbau.de/lueftungsrechner) digital genutzt und auch zur haptischen Nutzung bestellt werden. Bestellmöglichkeit im Mediencenter der BG BAU:https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/2691/Weitere Informationen zu Infektionsschutz und Belüftung:https://www.bgbau.de/mitteilung/infektionsschutz-auf-baustellen/Zur DGUV Webseite wechseln (https://dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/lueften/index.jsp)Zur Website der Bundesregierung wechseln (https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/empfehlungen-zum-infektionsschutzgerechten-lueften.html)