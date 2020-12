A1 Telekom Austria Group hat eine wichtige Partnerschaft mit dem globalen TV-Kanal Ultra 4K Extreme LLC für den europäischen Markt unterzeichnet. Ab 21. Dezember 2020 liefert das Team von A1 Wholesale Broadcasting technische Dienstleistungen für den internationalen TV-Sender Ultra 4K Extreme, der den besten Mix aus hochkarätigen Extremsport-, Abenteuer- und Unterhaltungsprogrammen in UHD-Qualität sowohl in englischer als auch in russischer Sprache anbietet. Das Programm ist für die ZuschauerInnen in den Gebieten innerhalb der breiten Abdeckung des Satelliten Eutelsat 16A auf 16 Grad Ost verfügbar. Elena Petrova, Leiterin von A1 Wholesale Broadcasting, erklärt: "Wir freuen uns, über diese wichtige Kooperation und darauf, diesen spannenden ...

