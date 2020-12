Zum zweiten Mal in Folge wird der Kathrein Privatbank der CFI Award "Best Private Banking Solution" verliehen. Capital Finance International (CFI) verleiht jährlich Awards an Unternehmen und Organisationen, die eine Vorreiterrolle im jeweiligen Wirtschaftsumfeld einnehmen. "Der Award "Best Private Banking Solution 2020" steht nicht nur für ein erfolgreiches Jahr in einem herausfordernden Umfeld, sondern bestätigt einmal mehr, dass wir die richtige Strategie verfolgen", so Stefan Neubauer, Vorstandsmitglied der Kathrein Privatbank. Die Kathrein Privatbank wurde zudem von dem internationalen Magazin Global Banking & Finance Review als beste Privatbank Österreichs 2020 ausgezeichnet.

