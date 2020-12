Den Haag (www.anleihencheck.de) - 2021 wird große Veränderungen mit sich bringen, von denen der Green-Bonds-Markt in Europa sehr profitieren wird, so die Experten von NN Investment Partners.Zum einen werde die finale Version des Green Bond Standards der Europäischen Union veröffentlicht. Zum anderen werde die EU ab dem 2. Quartal grüne Anleihen im Wert von schätzungsweise 225 Mrd. EUR emittieren. Dies entspreche einem Drittel des Corona-Konjunkturpakets. Außerdem würden 2021 etliche Länder in den Markt einsteigen und erstmalig grüne Anleihen emittieren. Daher schätze NN Investment Partners (NN IP), dass der globale Markt für Green Bonds 2021 um 300 Mrd. EUR auf 1 Billion EUR zunehmen werde. ...

