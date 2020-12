FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.12.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS PREMIER OIL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 17 (18) PENCE - BERENBERG CUTS TUI PENCE PRICE TARGET TO 250 (350) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 420 (290) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8200 (8400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 765 (742) PENCE - 'BUY' - RBC INITIATES HARGREAVES LANSDOWN WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1820 PENCE - RBC RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 135 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 900 (825) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2348 (2280) PENCE - 'BUY'



