ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 3. Januar 2021, 9.03 UhrsonntagsKönig*in 2.0Moderation: Andrea BallschuhDie Sternsinger*innen-Aktion wird im Jahr 2021 unter Corona-Bedingungen ablaufen. Eine Variante: Ohne Gewänder werfen einzelne Kinder den Segensspruch in die Briefkästen der Gläubigen.Traditionell erinnern die Sternsinger*innen an die biblischen Weisen, die mit Geschenken zur Krippe nach Bethlehem zogen und als Heilige Drei Könige verehrt werden. "sonntags" schaut aufs "König-Sein" als Haltung von Einsatzbereitschaft und Großzügigkeit.In der Psychologie stehen ein König oder eine Königin für eine bestimmte Haltung, deshalb tauchen sie auch in Märchen und Mythen auf, die nicht nur Kinder verstehen. Das Bild des Königs oder der Königin ist Ausdruck für die Sehnsucht nach "guter Führung", nach Schönheit und Macht. Eine Krone ist ein Symbol für die Würde und Selbstachtung des Menschen.