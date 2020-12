Unterföhring (ots) -- Mehrjähriger Rechte-Deal zwischen Sky Deutschland und Studiocanal sichert Sky die Pay TV- und Streaming-Rechte für alle Verbreitungswege von Sky in Deutschland und Österreich- Kommende Studiocanal Kinohits wie "Gunpowder Milkshake" mit Karen Gillan, "Cash Truck" mit Jason Statham sowie hochwertige lokale Produktionen wie "Schachnovelle" und "Fly" exklusiv erstmals bei Sky- Alle Filme mit Sky Q auf einem der zahlreichen Cinema Sender und jederzeit auf Abruf, sowie mit Streamingdienst Sky Ticket 21. Dezember 2020 - Sky und Studiocanal vereinbaren einen ab 2021 gültigen mehrjährigen Rechte-Deal. Sky erwirbt umfassende lineare und On Demand Rechte und zeigt zukünftige Kinohits von Studiocanal als exklusive Pay-TV- und Streaming-Premieren in Deutschland und Österreich. Alle Filme sind auf einem der zahlreichen Sky Cinema Sender zu sehen und mit Sky Q und dem Streamingdienst Sky Ticket jederzeit auf Abruf verfügbar.Zu den kommenden Studiocanal Highlights, die bei Sky ihre TV-Premiere feiern werden, gehören der Actionfilm "Gunpowder Milkshake" mit Karen Gillan, Guy Ritchies Thriller "Cash Truck" mit Jason Statham, die Biographie "The Electrical Life of Louis Wain" mit Benedict Cumberbatch, die Jojo Moyes Bestselleradaption "Eine Handvoll Worte" mit Felicity Jones und Shailene Woodley und das Fantasy-Spektakel "Chaos Walking" mit Tom Holland und Daisy Ridley.Philipp Stölzls "Schachnovelle"-Verfilmung mit Oliver Masucci, Albrecht Schuch und Birgit Minichmayr, sowie Katja von Garniers Tanzfilm "Fly" und die Rita-Falk-Adaption "Hannes" sind die ersten lokalen Produktionen von Studiocanal, die Sky Deutschland unterstützen wird.Zudem bekommt Sky durch die Vereinbarung Zugriff auf die umfängliche Filmbibliothek von Studiocanal, die neben Blockbustern wie die "Die Tribute von Panem"- und die "Paddington"-Reihe auch viele Filme der Dachmarke "Arthaus" beinhaltet.Matthias Kistler, Vice President Acquisitions bei Sky Deutschland: "Ich freue mich sehr, dass wir Studiocanal als Premium Partner für Sky gewinnen konnten. Damit können unsere Kunden in Zukunft die neuesten Studiocanal Highlights als Erste sehen und zugleich die fantastische Studiocanal Filmbibliothek mit Blockbustern und Arthouse-Hits genießen. Zudem ist es uns ein ganz besonderes Anliegen, die erstklassigen lokalen Produktionen von Studiocanal zukünftig unterstützen zu können."Hooman Afshari, Executive Vice President Distribution bei Studiocanal: "Wir blicken voller Vorfreude in eine spannende Zukunft mit der neuen Partnerschaft mit Sky Deutschland, die unserem starken Line-Up ein zu Hause in bester Gesellschaft gibt."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schöffner@sky.de www.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4796488