Der Sportartikelhersteller Nike hat am Freitag nach Handelsschluss in New York seine Zahlen zum im November abgelaufenen Quartal veröffentlicht und damit die Analystengilde sehr positiv überrascht. Viele von ihnen haben daraufhin das jeweilige Kursziel nach oben gesetzt. Auch die Investoren honorierten das Zahlenwerk und schickten die Aktie im nachbörslichen Handel auf ein neues Rekordhoch.Der Aufwärtstrend der Nike-Aktie seit März ist sehr beeindruckend. Untermauert wurde diese Entwicklung jetzt ...

