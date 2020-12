Zürich (www.fondscheck.de) - Der Schweizer Impact-Investment-Manager BlueOrchard Finance Ltd ("BlueOrchard") vollzieht das Closing des InsuResilience Investment Fund (IIF) Debt Sub-Fund, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...