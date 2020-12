Jolt Energy wird seine speicherbasierte Schnellladelösung MerlinOne im kommenden Jahr an bis zu 40 ESSO-Tankstellen in Innenstädten Süddeutschlands installieren. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Jolt Energy Group und die EG Group jetzt unterzeichnet. Die MerlinOne-Ladestation ist in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ADS-TEC entstanden und verfügt über einen integrierten Speicher mit 200 ...

