Mainz (ots) - Glanz und Glamour zu Weihnachten: An Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember 2020, ab 12.45 Uhr, beschäftigt sich die ZDFinfo-Reihe "Hollywood Stories" in 13 Folgen mit dem Leben und Wirken zahlreicher Superstars wie Gwyneth Paltrow, Johnny Depp und Tom Cruise. Daneben werden aber auch Themen wie der MeToo-Skandal und die Debatte um die Sichtbarkeit von Minderheiten in der Filmindustrie beleuchtet. Alle Folgen sind bereits ab Donnerstag, 24. Dezember 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Steile Karrieren und dramatische Abstürze - Hollywood hat viele Geschichten zu erzählen. Aber bekanntlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Ein Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik fördert auch zahlreiche Skandale ans Tageslicht. Die Reihe "Hollywood Stories" blickt in 13 Folgen auf die schauspielerischen Anfänge der Superstars zurück und beleuchtet ihre größten Erfolge auf der Leinwand. Doch auch die Schattenseiten ihrer Karrieren werden in den Fokus genommen - denn Gerüchte, Selbstzweifel und private Schicksalsschläge fordern Stars wie den Schauspieler John Travolta oder die Influencerin Kylie Jenner immer wieder heraus.Neben Hollywood-Karrieren werden aber auch Themen wie der MeeToo-Skandal um Harvey Weinstein und die Debatte um die Sichtbarkeit von Minderheiten in der Filmindustrie thematisiert. Deutlich wird: Diskussionen wie diese haben nicht nur eine ganze Branche verändert, sondern auch eine Bewegung ausgelöst, die international Beachtung findet.Die Folgen von "Hollywood Stories" in ZDFinfo am Donnerstag, 24. Dezember 2020, in der Übersicht:12.45 Uhr: "Heath Ledger"13.15 Uhr: "Johnny Depp"13.45 Uhr: "Will & Jada Smith"14.15 Uhr: "Paul Walker"14.45 Uhr: "Kylie Jenner"15.15 Uhr: "Tom Cruise"15.45 Uhr: "Gwyneth Paltrow"16.15 Uhr: "Jim Carrey"16.45 Uhr: "John Travolta"1.30 Uhr: "Anthony Pellicano - Der Promi-Detektiv"2.00 Uhr: "Kindesmissbrauch in der Traumfabrik"2.30 Uhr: "MeToo - Der Fall Harvey Weinstein"3.00 Uhr: "Die weißen Oscars" Am Dienstag, 2. Januar 2021 ab 7.45 Uhr, zeigt ZDFinfo zehn Folgen der Doku-Reihe erneut.