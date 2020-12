Pullach i. Isartal (ots) - Deutsche App-Firma bringt Corona-Echtzeitstrategiespiel VIRAL DAYS für iOS und Android herausPassend zum erneuten Corona-Lockdown hat die App-Entwicklerfirma Quizista aus Pullach im Landkreis München das Echtzeitstrategiespiel VIRAL DAYS für Android-Mobilgeräte, iPhone und iPad veröffentlicht. Viral Days, dessen Entwicklung im ersten Lockdown in März begann, bereitet die Coronavirus-Problematik und die Maßnahmen zum Infektionsschutz neuartig auf.In derzeit 25 Levels, von denen jedes in einer eigenen virtuellen Kleinstadt spielt, übernehmen die Spieler*innen die Verantwortung für die Bevölkerung, indem sie Masken produzieren, kaufen und verteilen, Infizierte ins Krankenhaus oder die häusliche Quarantäne schicken, Menschenansammlungen auflösen und Lockdowns verhängen. Hauptziel ist, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Besondere Gefahr geht hierbei von Superspreader-Personen aus, um die herum besonders viele Viren schwirren.Viral Days visualisiert die Übertragung eines Virus, indem zwei oder mehr Personen, die zu nah beieinander stehen oder gehen, eine gemeinsame Umrandung erhalten, die mit ihnen wandert. Je länger sich Gesunde in der Nähe von kranken Personen aufhalten, desto mehr schrumpft ein Balken über ihren Köpfen. Sind alle Gesundheitspunkte aufgebraucht, wird eine Person selbst krank und ansteckend.Die Entwickler hoffen, dass die Beschäftigung mit dieser vereinfachten Simulation zu einer positiveren Einstellung zu Masken und Social Distancing im realen Leben führen wird. Nach ihrer Erfahrung assoziiere man nach dem Spielen auch viele Situationen auf der Straße mit der Spielhandlung von Viral Days.Das Spiel ist auf Deutsch, Englisch und in 12 weiteren Sprachen spielbar und weltweit über den App Store von Apple sowie Google Play und den Samsung Galaxy Store verfügbar. Der Download ist kostenlos. Werbung erscheint nur wahlweise.Website: www.viral-days.com (http://www.viral-days.com/)Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ql8L__Zl2MAiOS-Version: https://apps.apple.com/us/app/viral-days/id1542750422Android-Version: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizista.viraldaysSamsung Galaxy Store: https://galaxy.store/viraldaysPressekontakt:Florian Muellerflorian.mueller@quizista.com+49-152-21333869Original-Content von: Quizista GmbH & Co. Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151488/4796591