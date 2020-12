Wien Energie erwirbt von der börsenotierten Encavis deren 49 Prozent des Windparkportfolios in Österreich. Die drei Windparks "Pongratzer Kogel" und "Herrenstein" in der Steiermark sowie "Zagersdorf" im Burgenland stehen für eine Erzeugungskapazität von insgesamt 36,2 MW. "Der erneute Verkauf von Minderheitsanteilen eines Windparkportfolios bleibt unsere Leitlinie für die Stärkung unserer internen Finanzierungskraft sowie die weitere Diversifizierung unseres Portfolios", erläuterte Paskert, CEO der Encavis AG, diese strategische Weichenstellung des Konzerns. Wien Energie reduziert durch den Teilerwerb an den drei Windparks den CO2-Ausstoß der eigenen Energieerzeugung um rund 14.500 Tonnen pro Jahr. "Neben dem Ausbau der Photovoltaik ist die ...

