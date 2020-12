DJ MARKT USA/Neue Corona-Variante trübt Freude über Konjunkturpaket

An den US-Börsen zeichnen sich am Montag kräftige Verluste ab, nachdem in Großbritannien eine neue und dazu hochansteckende Mutation des Coronavirus entdeckt worden ist. Das Konjunkturpaket, auf das sich in den USA Demokraten und Republikaner am Wochenende geeinigt haben, tritt darüber in den Hintergrund.

Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes liegen vorbörslich zwischen 1,8 und 2,6 Prozent im Minus. Allerdings hatten die US-Börsen in der vergangenen Woche Rekordstände verzeichnet, so dass die schlechten Nachrichten zur Pandemie auch eine willkommene Gelegenheit sein dürften, Gewinne mitzunehmen.

Gegen die Tendenz klar im Plus zeigt sich die Nike-Aktie, die vorbörslich um 3 Prozent höher gestellt wird, was auf ein neues Rekordhoch hindeutet. Der Sportartikelhersteller hat am Freitag nach Börsenschluss überraschend gute Zahlen vorgelegt und einen ermutigenden Ausblick gegeben.

Tesla hingegen dürften an ihrem ersten Tag als Mitglied des S&P-500 erst einmal Federn lassen. Die Titel liegen vorbörslich gut 6 Prozent im Minus, hatten aber am Freitag im regulären Geschäft um 6 Prozent zugelegt und auf ihrem bisher höchsten Stand geschlossen.

Unternehmensnachrichten sind ansonsten rar. An Konjunkturdaten steht am Montag nur der Chicago Fed National Activity Index für November zur Veröffentlichung an.

