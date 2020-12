DJ Auswärtiges Amt plant keine Rückholaktion aus Großbritannien

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung plant keine neue Luftbrücke für gestrandete Touristen in Südafrika oder Geschäftsleute in Großbritannien. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes (AA) betonte, "dass sich die Frage aus unserer Sicht im Moment nicht stellt. Spekulationen über weitere Rückholaktionen sind deswegen im Moment auch nicht passend."

Die deutsche Ratspräsidentschaft berät sich zur Stunde mit den europäischen Partnern über das weitere Vorgehen angesichts der in Großbritannien aufgetretenen Corona-Mutation. Zahlreiche Staaten hatten deswegen Verkehrsverbindungen zu Großbritannien gekappt, auch Flüge aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland wurden eingestellt. Es handle sich um "eine Sofortmaßnahme, um eine Gefährdung unserer Bevölkerung zu verhindern", so die AA-Sprecherin.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer betonte, bislang wisse die Bundesregierung nur sehr wenig über die neue Virusmutation in Großbritannien, "als dass wir die Lage hier abschließen bewerten können". Eine möglicherweise deutlich schnellere Übertragbarkeit drohe allerdings das Pandemiegeschehen zu beschleunigen, weshalb das Virus als Pandemiebeschleuniger möglichst aus Deutschland und Kontinentaleuropa herausgehalten werden solle. Auch im Hinblick mit Südafrika sei die Regierung "in der Abstimmung über weitere Maßnahmen", so Demmer.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 06:26 ET (11:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.