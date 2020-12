Baden-Baden (ots) - SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" zum Thema: gesunde Füße / Moderation: Dennis Wilms / 25.1.2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen130.000 Kilometer - diese Strecke legt jeder Mensch im Leben durchschnittlich zu Fuß zurück. Die Füße tragen den Körper, wenn man geht, rennt oder springt. Bei einem Weitsprung halten sie sogar bis zu einer Tonne Gewicht aus. Wie sich Schmerzen, Fehlstellungen, aber auch Pilzerkrankungen der Füße verhindern lassen, zeigt das SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund: Gut zu Fuß - ein Leben lang" am Montag, 25. Januar 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Nach der Ausstrahlung ist die Folge ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/rundum-gesund/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzI3MzY1Mg/) verfügbar.Studiogast Dr. Mona Abbara-Czardybon zeigt, wie ein Hallux valgus entstehtDer Großzehenballen ist eine der häufigsten Fehlstellungen des Fußes und kann sehr schmerzhaft sein. Vor allem Frauen sind betroffen. Zu den Ursachen der Fehlstellung der großen Zehe gehören Veranlagung - etwa ein schwaches Bindegewebe oder ein Spreizfuß - aber auch hochhackige oder enge Schuhe können einen Hallux valgus begünstigen. Wenn konservative Behandlungen wie Gymnastik, Schiene oder Bandage nicht mehr helfen, kann man den Hallux auch operieren. Welche Möglichkeiten eine Operation bietet, aber auch, wie ein Hallux valgus genau entsteht, zeigt Dr. Mona Abbara-Czardybon, Fußchirurgin und Fachärztin für Orthopädie, im Studiogespräch mit "rundum gesund"-Moderator Dennis Wilms - anhand der virtuellen Patientin Annie.Gesund durch Barfußlaufen?Seit 17 Jahren läuft Manfred Gleditsch aus Teningen im Breisgau immer barfuß - über Stock und Stein, im Winter wie im Sommer, sogar auf Hochzeiten. Seither sind seine Rückenschmerzen verschwunden. Er fühlt sich fit und ist seltener erkältet. Gleditsch ist sicher: "Das kommt vom Barfußlaufen".Bewegung - das A und O, um fit zu bleibenDie menschlichen Füße sind eine ausgeklügelte Gewölbekonstruktion, in der 26 Knochen, 33 Gelenke, 107 Bänder und 30 Muskeln zusammenspielen. Um die kleinen Fußmuskel zu stärken, helfen verblüffend einfache Übungen im Alltag: "Einfach mal ein Handtuch mit den Zehen vom Boden aufheben", rät "rundum gesund"-Fitness-Expertin Jasmin Brandt und hat dazu noch viele weitere Tipps für Zuschauer*innen.Sendung:"rundum gesund: Gut zu Fuß - ein Leben lang", 25.1.2021, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR FernsehenIn der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/rundum-gesund/ (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/rundum-gesund/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzI3MzY1Mg/)Informationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Links:http://swr.li/rundum-gesund-gut-zu-fussPressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de (mailto:grit.krueger@swr.de)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4796687