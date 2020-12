Mainz (ots) - Mit durchschnittlich 5,9 Millionen Zuschauern und 18 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum (9,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen) ging am 10. Dezember 2020 die 12. Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter" zu Ende. In der ZDFmediathek sind die fünf ausgestrahlten Folgen weiterhin abrufbar - ab sofort auch über HbbTV in hochauflösender Ultra HD- und HDR-Qualität. Ebenso werden die neuen Folgen von "Das Traumschiff", "Kapstadt" am Samstag, 26. Dezember 2020, und "Seychellen" am Donnerstag, 31. Dezember 2020, in Ultra HD und HDR über HbbTV bereitgestellt.Zuschauer können so die aktuellen Folgen beider Formate in der UHD-Fassung mit einem HbbTV- bzw. Smart-TV-Gerät der neuesten Generation anschauen, das UHD- und HDR-tauglich und an das Internet angeschlossen ist. Neben einer erhöhten Auflösung bietet die HDR-Qualität "High Dynamic-Range" zudem einen erweiterten Kontrastumfang und intensiveren Farbraum.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/diebergretter sowie https://presseportal.zdf.de/presse/dastraumschiffPressemappe zu "Das Traumschiff und Kreuzfahrt ins Glück": https://presseportal.zdf.de/pm/das-traumschiff-und-kreuzfahrt-ins-glueck-3/Pressemappe zu "Die Bergretter": https://presseportal.zdf.de/pm/die-bergretter-4/"Die Bergretter" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/die-bergretterhttps://twitter.com/ZDFpresse (http://twitter.com/ZDFPresse)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4796684