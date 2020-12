Die australische Lucapa Diamond Company (WKN A0M6U8 / ASX LOM) betreibt bereits zwei Diamantminen, die Kimberlitmine Mothae in Lesotho sowie die alluviale Lulo-Mine in Angola. Doch das Unternehmen hält auch 80% an einem spannenden Explorationsprojet namens Brooking in West Australien. Von dort gab es jetzt vielversprechende Neuigkeiten. Wie Lucapa und Partner Leopold Diamond nämlich meldeten, fiel die jüngste Beprobung ...

