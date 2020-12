DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.654,75 -1,88% +13,03% Euro-Stoxx-50 3.446,51 -2,80% -7,97% Stoxx-50 3.025,53 -2,29% -11,09% DAX 13.248,28 -2,80% -0,01% FTSE 6.394,48 -2,06% -13,43% CAC 5.379,44 -2,68% -10,01% Nikkei-225 26.714,42 -0,18% +12,93% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 178,19 0,53

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,35 49,10 -3,6% -1,75 -15,5% Brent/ICE 50,34 52,26 -3,7% -1,92 -16,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.881,22 1.882,40 -0,1% -1,18 +24,0% Silber (Spot) 26,31 25,78 +2,1% +0,54 +47,4% Platin (Spot) 1.003,05 1.038,10 -3,4% -35,05 +3,9% Kupfer-Future 3,56 3,63 -1,9% -0,07 +25,9%

Am Ölmarkt stehen die Preise stark unter Druck, nachdem sich die Nachricht von einer hochansteckenden Mutation des Coronavirus verbreitet und Angst vor einem Einbruch der Nachfrage geschürt hat. Gold profitierte anfangs davon, gibt nun aber ebenfalls nach. Grund dafür dürfte die Aufwertung des Dollar sein, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gesucht ist und Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnen sich am Montag kräftige Verluste ab, nachdem in Großbritannien eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden ist. Das Konjunkturpaket, auf das sich in den USA Demokraten und Republikaner am Wochenende geeinigt haben, tritt darüber in den Hintergrund. Allerdings hatten die US-Börsen in der vergangenen Woche Rekordstände verzeichnet, so dass die schlechten Nachrichten zur Pandemie auch eine willkommene Gelegenheit sein dürften, Gewinne mitzunehmen.

Gegen die Tendenz klar im Plus zeigt sich die Nike-Aktie, die vorbörslich um 3 Prozent höher gestellt wird, was auf ein neues Rekordhoch hindeutet. Der Sportartikelhersteller hat am Freitag nach Börsenschluss überraschend gute Zahlen vorgelegt und einen ermutigenden Ausblick gegeben. Tesla hingegen dürften an ihrem ersten Tag als Mitglied des S&P-500 erst einmal Federn lassen. Die Titel liegen vorbörslich gut 6 Prozent im Minus, hatten aber am Freitag im regulären Geschäft um 6 Prozent zugelegt und auf ihrem bisher höchsten Stand geschlossen. Unternehmensnachrichten sind ansonsten rar. An US-Konjunkturdaten steht am Montag nur der Chicago Fed National Activity Index für November zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember (Vorabschätzung) PROGNOSE: -18,2 zuvor: -17,6

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Verluste am Montagmittag weiter aus. Der Kursrutsch wird ausgelöst durch eine vor allem in Großbritannien aufgetauchte Mutation des Coronavirus. Zahlreiche Länder haben darauf mit massiven Reisebeschränkungen von und nach Großbritannien reagiert. Das neue Stimuli-Paket in den USA tritt damit in den Hintergrund. Die Isolierung Großbritanniens könnte vor allem Lieferketten unterbrechen. Reise-Aktien sind mit der Unterbindung des Flugverkehrs besonders betroffen. Aktien der British-Airways-Mutter IAG brechen um 8,4 Prozent ein, Lufthansa um 4,1 und Fraport um 4,5 Prozent. Im DAX verliert MTU Aero 3,1 Prozent. Unter Druck stehen aber auch die Autohersteller BMW, Daimler und VW - sie fallen um bis zu 4,6 Prozent. Während es für den Reise-Sektor um 3,7 Prozent nach unten geht, fällt der Rohstoff- und Öl-Sektor sogar um 4,3 Prozent. Sowohl die Ölpreise als auch die Preise für Industrie-Metalle geben nach. Hier belastet vor allem die Aussicht auf die verschobene wirtschaftliche Erholung. Royal Dutch Shell verlieren 5 Prozent. Shell erwartet für das vierte Quartal eine Belastung zwischen 3,5 und 4,5 Milliarden US-Dollar nach Steuern im Zusammenhang mit Abschreibungen oder der Umstrukturierung von Vermögenswerten. Bei AJ Bell heißt es, das Schicksal der Dividende sei bestenfalls fraglich. K+S halten sich besser mit einem Minus von 1,1 Prozent. Der Salz- und Düngemittelkonzern bringt sein Entsorgungsgeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen ein. K+S erwartet in der Folge einen "nennenswerten" Buchgewinn und erhält bei Abschluss zudem einen Barmittelzufluss von 90 Millionen Euro vor Steuern. Ein Übernahmeangebot lässt die Aktien von Tele Columbus um 12,7 Prozent auf 3,23 Euro springen. Morgan Stanley bietet über die Infrastrukturtochter UNA 422 einen Preis von 3,25 Euro. United Internet als Ankeraktionär hat das Angebot bereits begrüßt. Der schwache Markt lässt aber auch deren Aktien 3,9 Prozent fallen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:03 Fr, 17:14 % YTD EUR/USD 1,2174 -0,47% 1,2185 1,2227 +8,6% EUR/JPY 126,19 -0,20% 126,24 126,45 +3,5% EUR/CHF 1,0810 -0,13% 1,0818 1,0830 -0,4% EUR/GBP 0,9169 +0,72% 0,9170 0,9069 +8,3% USD/JPY 103,66 +0,26% 103,63 103,41 -4,7% GBP/USD 1,3277 -1,12% 1,3283 1,3482 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,5489 +0,40% 6,5387 6,5214 -6,0% Bitcoin BTC/USD 22.120,75 -5,93% 24.044,50 22.630,00 +206,8%

Das Pfund fällt gegen den Dollar um mehr als 1 Prozent. Neben der Corona-Mutation in Großbritannien belasten die Unsicherheiten rund um den Brexit. Mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen wurde am Sonntag wieder einmal eine Deadline verpasst. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines Ausscheidens Großbritanniens aus der EU ohne Anschlussvertrag. Der US-Dollar ist derweil als "sicherer Hafen" gesucht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Umfeld diverser neuer Entwicklungen am Wochenende haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien am Montag ohne einheitliche Richtung gezeigt. Dabei wurden anfangs etwas größere Verluste wieder aufgeholt. Positiv wirkte, dass in den USA eine Einigung auf ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Stimuluspaket nun gefunden ist und die entscheidende Abstimmung darüber im Kongress am Montag erfolgen soll. Belastend wirkte die Nachricht von einer in Großbritannien entdeckten Mutation des Coronavirus. Überdies meldeten Länder wie Südkorea weiter Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfizierten, und in Australien verhängte die Regierung schärfere Regeln, um einen neuerlichen Ausbruch in Sydney wieder einzudämmen. Unter den Einzelwerten ging es in Tokio für Sumitomo Electric Industries um 4,2 Prozent nach oben, befeuert von einem Bericht über die Ausweitung der Produktion für optische Kabel. Olympus stiegen um 0,5 Prozent nach einer Meldung über eine freiwillige Abfindung für 950 Vollzeitbeschäftigte. In Hongkong stand das Papier des Halbleiterunternehmens SMIC unter Druck und verlor 3,4 Prozent. Das Unternehmen sei auf eine schwarze Liste der USA gesetzt worden mit Unternehmen, die mit dem chinesischen Militär zusammenarbeiteten, bemerkten Marktteilnehmer dazu. In Sydney litt die Aktie des Versorgers AGL unter einer gesenkten Gewinnprognose und büßte 5,1 Prozent ein. Daneben standen Ölwerte wie Woodside Petroleum und Worley Parsons mit den schwachen Ölpreisen auf den Verkaufslisten der Anleger und gaben bis 2,5 Prozent nach.

CREDIT

Deutlich ausgeweitet zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Dünner werdende Volumina in Richtung Weihnachten sorgen für breite Geld-Brief-Spannen, aber auch belastende fundamentale Faktoren kommen hinzu. So dürfte mit Blick auf Brexit-Verhandlungen und Corona-Mutationen auf Nummer Sicher gegangen und keine zu optimistischen Positionen über den Jahreswechsel eingegangen werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Morgan-Stanley-Fonds übernimmt Tele Columbus

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus holt sich Morgan Stanley Infrastructure Partners ins Haus, um die erforderlichen milliardenschweren Investitionen in den Glasfaserausbau zu stemmen und seinen Bedarf an Fremdkapital zu reduzieren. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sich mit der Investmentgesellschaft auf eine Übernahme und eine anschließende Kapitalerhöhung geeinigt. Auch der Ankeraktionär United Internet will seine Beteiligung einbringen. Rocket Internet will seinen Anteil andienen. Die Bietergesellschaftbietet 3,25 Euro je Tele-Columbus-Aktie, was einer Prämie von 37,5 Prozent entspricht. Der Aktienwert beläuft sich auf 415 Millionen Euro.

Deutsche Post: Annahmestopp für Pakete nach GB und Irland

December 21, 2020

