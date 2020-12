DGAP-News: BioMedion AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

BioMedion AG übernimmt Compliance-Bereich der arivis AG



21.12.2020 / 14:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin/München - Dezember 2020 - Die BioMedion AG, ein global tätiger Entwickler von Compliance Management Software für kontrollierte Inhalte und Rohdaten in der Life-Sciences-Industrie, gibt die Übernahme des Compliance-Bereichs der arivis AG bekannt, einem Anbieter von regulatorischer Software und biomedizinischen 3D- und Big-Image-Data-Softwarelösungen. Die im Jahr 2000 gegründete BioMedion hat eine Software-Suite entwickelt, die in allen Bereichen der "guten Arbeitspraxis" ("GxP") zum Einsatz kommt, in welchen Qualitätsrichtlinien und regulatorische Vorgaben nachweisbar einzuhalten sind. Aktuell wird die Software von 115 Kunden in 15 Ländern erfolgreich eingesetzt. Übernommen wird unter anderem die Cloud-basierte Content-Plattform arivis5D, die einen ganzheitlichen, integrierten und computergestützten Ansatz für Anwender in der Pharma- und Medizinprodukte- sowie der Lebensmittel- und Pflanzenschutzindustrie anbietet. Mit der Integration der Technologien beider Parteien stellt BioMedion ein neues Betriebssystem für hoch-regulierte Anwendungen bereit, das in kontrollierten Umgebungen effizient und auf einer einzigen Plattform arbeitet. Mit dieser Übernahme wird die arivis5D Content-Plattform in neuronOS umbenannt. neuronOS wird die GxP-Qualitäts-, Compliance- und Archivierungslösungen von BioMedion um eine neue Technologie für alle Arten von digitalen Inhalten erweitern, darunter Gerätedaten (z.B. wissenschaftliche Bilder) und digitale Formulare. "Wir freuen uns, die Übernahme des Compliance-Bereichs von arivis bekannt geben zu können. Damit machen wir einen wichtigen Schritt zur Stärkung unserer Compliance-Kompetenzen und unserer Marktstellung - nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika und Asien", so Klaus Pflum, Aufsichtsratsvorsitzender der BioMedion AG. Dr. Matthias Wiedenfels, der die Transaktion maßgebend unterstützt hat und als Chief Corporate Development Officer in den Vorstand der BioMedion AG eingetreten ist, fügt hinzu: "Der Geschäftsbereich arivis Compliance passt perfekt in das Produktspektrum von BioMedion. Damit können wir unseren Kunden aus hochregulierten Branchen Softwarelösungen der nächsten Generation anbieten." "Diese strategische Akquisition festigt unsere Position als integrierter Software-Anbieter mit hochmodernen Lösungen, um Innovationen im gesamten Life-Sciences-Lebenszyklus zu unterstützen", sagt Thorsten Dunker, Chief Operating Officer (COO) der BioMedion AG. UniCredit Corporate & Investment Banking fungierte als Finanzberater, Osborne Clarke und Ashurst LLP als Rechtsberater. Über weitere finanzielle Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Über die BioMedion-Gruppe

Gegründet im Jahr 2000 ist BioMedion ein weltweit tätiger Anbieter von Compliance-Management-Software für die stark regulierte Life-Sciences-Industrie, für Arzneimittelbehörden und nationale zuständige Behörden. BioMedion bietet eine integrierte Software-Suite von GxP-Qualitäts-, Compliance- und Archivierungslösungen an, einschließlich der fachlichen Expertise, der Computersystemvalidierung und dem Schulungsmanagement. Der Firmensitz von BioMedion befindet sich in Berlin, weitere Standorte liegen in München, London und Phoenix, Arizona. Derzeit betreut das Unternehmen Kunden in 15 Ländern der Welt. Über die arivis AG

Die arivis AG ist ein schnell wachsendes, in Privatbesitz befindliches Softwareunternehmen, das einzelnen Forschern und ganzen Unternehmen, die sich mit allen Aspekten der Biowissenschaften befassen, bildgebende wissenschaftliche Lösungen anbietet - von der Grundlagenforschung über die Entdeckung/Entwicklung bis hin zu den jeweiligen Anwendungen. Ein breites Produktportfolio und ein breites Spektrum an Fachwissen ermöglichen es arivis, sowohl industrielle als auch akademische Anforderungen zu erfüllen. Die Produkte verwenden innovativste Technologien, um effektive, effiziente und skalierbare Anwendungen und Systeme bereitzustellen, die Probleme auf verschiedensten Ebenen in wissenschaftlichen Organisationen lösen. Zu den Kunden von arivis zählen kleine- und mittelgroße Biotech-Unternehmen, führende Medizinprodukte- und Pharmaunternehmen, CROs sowie international renommierte Forschungsorganisationen und Universitäten. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Rostock (Deutschland), mit weiteren Standorten in München (Deutschland), London (UK) und Washington D.C (USA). arivis hat Kunden in über 30 Ländern weltweit. Ansprechpartner für Journalisten

BioMedion GmbH

Berit Schirrow

pr@biomedion.com

Am Borsigturm 100

13507 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 77018110 Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unsere künftige Geschäftsentwicklung und auf künftige, BioMedion betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, Prospekten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an Aktionäre oder Gesellschafter verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Darüber hinaus können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen in mündlicher Form abgeben. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des BioMedion-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von BioMedion liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren, Ereignisse von höherer Gewalt eintreten oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen, einschließlich künftiger Ereignisse, nicht oder später eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von BioMedion (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. BioMedion übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument enthält - gegebenenfalls in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von BioMedion sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Jahresabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Dokumenten nicht genau zur angegebenen Summe addieren.

21.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de