Am heutigen Montag wird der US-amerikanische E-Auto-Hersteller Tesla in den, nach Marktkapitalisierung gewichteten, S&P 500 Index aufgenommen und platziert dort direkt unter den Top 10. Zu Börsenschluss am vergangenen Freitag legt die Tesla-Aktie um schlappe 5,96 Prozent zu und notiert bei 695,00 US-Dollar. Kurz darauf ging es jedoch wieder um 2,63 Prozent auf 676,70 US-Dollar zurück. Der Elektroauto-Experte Tesla erreicht einen neuen Meilenstein. ...

