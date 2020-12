Wie das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurde Wolfgang Spiller für drei Jahre zum Alleinvorstand ernannt. Er löst zum Jahreswechsel Karin Trimmel ab. Die Gurktaler AG ist Eigentümer der Unternehmen Rossbacher Vertriebsgesellschaft und Leibwächter Kräuter GmbH, beide mit Sitz in Wien, sowie Eigentümer der Gurktaler Alpenkräuter GmbH mit Sitz im Kärntner Gurk. Die Aktiengesellschaft ...

