München - Der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Es geht mir den Umständen entsprechend gut", teilte der CSU-Politiker am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Er habe sich umgehend in Quarantäne begeben. Alle Kontaktpersonen würden umgehend informiert. Zu diesen zählt auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef teilte über Twitter mit, dass er sich ebenfalls umgehend in Quarantäne begeben werde.



Die Amtsgeschäfte werde er digital weiterführen, so Söder.

