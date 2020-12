Mit dem Oneplus 8T Concept präsentiert das Gaudí-Team des chinesischen Smartphone-Herstellers eine ungewöhnliche Studie mit Ideen, die sicher nicht jedem beim Gedanken an ein Smartphone einfallen würden. Oneplus hat heute das 8T Concept vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Konzept-Phone aus der Gaudí-Schmiede des Herstellers. Die soll ausdrücklich kreativ an Technologie herangehen und sie mit Kunst verbinden. Nur in Kenntnis dieser Grundvoraussetzung lässt sich das neue Konzept-Phone im Ansatz verstehen. Elektrochromes Glas faszinierte Oneplus schon beim Concept One Mit seinem zweiten ...

