Der amerikanische Luft- und Raumfahrtkonzern Heico Corporation (ISIN: US4228061093, NYSE: HEI) zahlt eine unveränderte halbjährliche Dividende in Höhe von 8 US-Cents an seine Aktionäre aus, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Insgesamt ist dies die 85. halbjährliche Auszahlung in Folge seit dem Jahr 1979. Die Zahlung erfolgt am 21. Januar 2021 (Record date: 7. Januar 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ...

