DJ Außenhandelsverbandspräsident warnt vor Chaos durch Isolation Großbritanniens

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Anton Börner, hat vor einem Chaos des Warenverkehrs durch die Isolation Großbritanniens gewarnt. "Der Warenverkehr muss schnellstmöglich wieder in Gang kommen", sagte Börner dem Handelsblatt. Aktuell sei aufgrund des unmittelbar bevorstehenden Endes der Brexit-Übergangsfrist ohnehin bereits ein stark erhöhter Lieferverkehr zu beobachten, was an einigen Stellen schon zu chaotischen Zuständen und Verzögerungen führe.

Die Suche nach einer gemeinsamen europäischen Lösung statt nationaler Alleingänge bezeichnete der BGA-Präsident als "die gute Nachricht unter den schlechten". Laut Börner versuchen viele Unternehmen noch, ihre Waren dies- und jenseits der Grenze zu bringen, weil noch immer völlig offen ist, wie es nach Jahresende zwischen der EU und Großbritannien weitergeht. "Man will so verhindern, dass die Waren genau über den Stichtag unterwegs sind", sagte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 08:48 ET (13:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.