Neben der Belieferung mit Bekleidung wird RYU auch zum Ausrüster von Canada Skateboard für Taschen und Rucksäcke bis 2023

Vancouver, BC - 21. Dezember 2020 - /CNW/ - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) ("RYU" oder das "Unternehmen"), ein Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen neben der Belieferung von Canada Skateboard mit hochleistungsfähiger Bekleidung auch exklusiver Lieferant von Sporttaschen und Rucksäcken wird.

Die Taschen und Rucksäcke von RYU wurden mehrfach für ihr Design, ihre Funktionalität und ihre Gesamtleistungsfähigkeit ausgezeichnet. Mit ihrem Fokus auf Innovation und Ästhetik haben sich die Taschen von RYU zu den meistverkauften Produkten des Unternehmens entwickelt. Das Team freut sich sehr, mit Canada Skateboard und dessen Sportlern zusammenzuarbeiten, um den Reise- und Leistungsanforderungen bei den bevorstehenden internationalen Wettkämpfen, unter anderem den Olympischen Spielen in Tokio, gerecht zu werden.

Wichtigste Eckpunkte und Vorteile der Partnerschaft:

- Entwicklung und Lieferung einzigartiger Reise- und Skateboard-spezifischer Taschen und Rucksäcke für die Sportler von Canada Skateboard für Reisen zu internationalen Wettkämpfen.

- Verbesserung der Bekanntheit der Marke durch Social-Media-Kooperationen mit dem Team von Canada Skateboard

- Steigerung des Zuschauerstamms und der Wiedererkennung der Marke durch Beteiligung an Pressemitteilungen des Nationalteams.

- Mehr Präsenz durch Rechte an Verkaufsförderung und Produktinformationen für Canada Skateboard und seine Mitglieder.

- Neue Produkte sind nach den Spielen für die Kunden weltweit erhältlich.

Aktuelle Informationen zur Kooperation

Nach unserer ersten wegweisenden Ankündigung haben RYU und Canada Skateboard bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von individuell gefertigter Bekleidung gemacht, die für das Nationalteam und die Sportler produziert wird, die bei internationalen Wettkämpfen, insbesondere den Olympischen Spielen, in der Disziplin Skateboarding antreten. Die bevorstehenden Probe- und Trainingslager für die Athleten von Canada Skateboard sind die nächste Etappe, und RYU freut sich auf die Unterstützung dieser Athleten bei diesen spannenden nächsten Schritten.

"Wir fühlen uns geehrt, Canada Skateboard unsere erstklassigen Taschen und Rucksäcke im Rahmen dieser Partnerschaft bereitstellen zu können. Es gibt kein spannenderes Team und keinen spannenderen Sport auf der Welt! Unsere Marke ist weiterhin eine Anerkennung und Unterstützung der harten Arbeit, des Engagements und der Disziplin dieser Sportler bei Wettkämpfen auf internationaler Ebene, und ich weiß, dass die Sportler die Taschen, die wir für sie entwickelt haben, lieben werden", erklärte Cesare Fazari, der Chairman und Chief Executive Officer von RYU Apparel.

"Die Kombination von Reisegepäck und Taschen mit unserer bestehenden Partnerschaft mit RYU bei Bekleidung stärkt unsere Verbindung zu der Marke weiter. Wir sind ausgesprochen froh, dass wir während der internationalen Sportereignisse im Jahr 2021 und darüber hinaus Taschen der Marke RYU bei Canada Skateboard einsetzen können", meinte Ben Stoddard, der President von Canada Skateboard.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF), oder Respect Your Universe, ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU ermöglicht die optimale Leistungsfähigkeit des Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Über Skateboard Canada

Canada Skateboard wurde 2016 gegründet und ist vom Nationalen Olympischen Komitee Kanadas, von Sport Canada und World Skate als der offiziellen National Sport Federation (NSF, nationaler Sportverband) für Skateboarding in Kanada anerkannt. Das Board of Directors von Canada Skateboard besteht aus Veteranen der Skate-Branche mit der gemeinsamen Vision, Skateboarding in Kanada zu unterstützen, zu fördern und auszubauen. Dem Board gehören frühere und heutige Skater, Köpfe der Branche, Event-Veranstalter, internationale Sportrichter, Trainer, Skatepark-Designer und Medienmanager des kanadischen Skateboarding an. Sie alle bringen ihre einzigartige Expertise, ihre Persönlichkeit und ein unerschütterliches Engagement für das Skateboarding mit.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU darstellen, wie z. B. Aussagen über die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Sponsoring- und Werbelizenzvertrag mit Canada Skateboard. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von RYU wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich ungünstiger Marktbedingungen, einschließlich solcher, die mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen, was dazu führen könnte, dass RYU seine Verpflichtungen aus dem Sponsoring- und Werbelizenzvertrag mit Canada Skateboard nicht erfüllen kann. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. RYU hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

