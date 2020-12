DJ CAG International AG mit neuem Höchstkurs

DGAP-Media / 2020-12-21 / 15:01 CAG International AG mit neuem Höchstkurs bei 15,90 Euro Meine Empfehlung steht jetzt bereits +177% im Plus Liebe Leser, *Erfolgreiche Empfehlung mit bisher +177% Gewinn* Am 11. Dezember hatte ich die Aktie von CAG International AG bei einem Kurs von 5,75 Euro zum Kauf empfohlen. DIe Aktie steht nun bereits bei 15,90 Euro und markiert somit zum 7. Tag in Folge einen neuen Höchstkurs. Jetzt kam das innovative Schweizer eLearning Unternehmen mit einer News heraus: CAG International AG: CAG International kündigt strategische Allianz mit Intrepid by VitalSource an (pressetext.com) [1] Das Unternehmen gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit dem US-Amerikanischen Unternehmen Intrepid by VitalSource abgeschlossen hat. Das ist der erste grosse Schritt für CAG International um von Europa aus jetzt auch den Nordamerikanischen Markt zu betreten. Die beiden Unternehmen passen ausgezeichnet zusammen und möchten im Rahmen ihrer auf mehrere Jahre ausgelegte Kooperation in den Bereichen Corporate Training und Outsourcing von Schulungslösungen eng zusammen arbeiten. CAG ist bisher fast nur im Nord-Europäischen Markt etabliert und treibt somit sein geplantes, internationales Wachstum erfolgreich voran. *Weiteres Kurs-Potential auf über 30 Euro bis Januar* Das Aktienkurs von CAG International ist innerhalb der letzten Monate von 1,05 Euro auf bereits 15,90 Euro gestiegen und könnte unserer Meinung nach bis zum Januar auf über 30,00 Euro weiter steigen. CAG gehört zu den grossen Gewinnern der Corona-Krise, sowie der aktuellen, weltweiten Home-Office und Lockdown-Politik. Unternehmen suchen händeringend nach Lösungen, seine Mitarbeiter kontaktlos zu schulen und zu betreuen. Dabei haben die Lösungen von CAG International noch den weiteren, positiven Effekt einer enormen Kostenersparnis für viele Unternehmen. CAG International CH0505534542 *CAG-Aktie bleibt auf STRONG BUY - jetzt kaufen* Wir belassen das Rating für die Aktie von CAG International weiterhin bei STRONG BUY und rechnen noch in diesem Jahr mit Kursen von über 20 Euro, bis Mitte Januar sogar möglicherweise mit über 30 Euro. Wenn SIe die Aktie noch nicht gekauft haben, können Sie das jetzt tun, indem Sie über den Börsenplatz Wien Ihre Orders platzieren. Die Handelszeiten an der Wiener Börse sind zwischen 9:00 Uhr und 17:30 Uhr. Meine Empfehlung: *CAG International AG (WKN: A2PUWR)*. Die Aktie handelt an der Börse Wien (ISIN: CH0505534542). *Kursziel: Über 20 Euro im Dezember* *Januar: über 30 Euro (mindestens 100% Gewinn)* Gewinn könnte bis Januar 2021 auf über 420% steigen *Aktueller Kurs: 15,90 Euro* *Hier die wichtigsten Fakten zum Unternehmen: CAG International AG (WKN: A2PUWR - ISIN: CH505534542)* Handelsplatz: Börse Wien Aktueller Kurs (Kurs 21.12.2020): *15*,90 Euro (+177% Gewinn) Empfehlungskurs: *5,75 Euro* (14.12.2020) Kursziel: mindestens *30,00 Euro* Gewinn-Potential: noch weit über 100*%* Kurs und Chart auf Ariva.de: CAG INTERNATIONAL AG (CH0505534542): Aktienkurs - ARIVA.DE [2] Kurs auf Wienerboerse.at CAG INTERNATIONAL AG | CH0505534542 (wienerborse.at) [3] In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren Investments Ihr Rainer Hahn Chef-Redakteur *Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte* *Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Publikation Interessenkonflikte bestehen: * 1) *Die MSM GmbH und ihr nahestehende Personen besitzen Aktien der empfohlenen Gesellschaft (in diesem Fall: CAG International AG) und beabsichtigen, diese im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. * 2) *Der Herausgeber dieser Publikation, sowie die verantwortlichen Redakteure erhalten für die Erstellung eine finanzielle Vergütung. Auch hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. * 3) *Beachten Sie auch die weitergehenden Ausführungen zu bestehenden Interessenkonflikten im nachfolgenden Disclaimer, u.a. unter Ziff. 4. * *Disclaimer * *Wichtige Informationen und Pflichtmitteilungen gemäß §34b Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie gemäß Finanzanlageverordnung (FinAnV). * MSM GmbH (swissinvestor.de) hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher ??zFinanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (??zBaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der MSM GmbH (swissinvestor.de) regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. 1) *Angaben über den/die Ersteller dieser Publikation: * Verantwortlich für die Erstellung der Texte und Inhalte dieser Publikation ist Herr Rainer Hahn, als Analyst und Chefredakteur. Herausgeber ist die MSM GmbH, Poznaner Str. 14, 03048 Cottbus, Germany, vertreten durch den Geschäftsführer Norman Mudring. · *Wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung: * Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden. Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise: · Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz) · Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV Hochrechnung) · Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz) · Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko · Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz). Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlustmöglichkeiten, sowohl in beide Handelsrichtungen als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze. Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential. · *Hinweis zu Informationsquellen: * Die Zuverlässigkeit von Informationsquellen wird von uns vor deren Verwendung ausführlich geprüft und von uns entsprechend ihrer Glaubwürdigkeit und Bedeutung subjektiv bewertet. Dabei entscheiden wir nach eigenen Maßstäben, welche Quellen wir für relevant, zu konservativ oder zu optimistisch halten. Letztendlich legen wir unsere Empfehlungen aufgrund unserer persönlichen Einschätzungen fest. Bei der Informationsbeschaffung greifen wir auf zahlreiche öffentlich zugängliche Quellen zurück wie z.B. Pressemitteilungen, Ad-Hoc-Mitteilungen, Unternehmensmeldungen, Firmenpräsentationen, Publikationen und Artikeln zum besprochenen Unternehmen, gängige Finanzmedien im In- und Ausland sowie auf Unternehmens- oder Branchen-Analysen Dritter. In unseren Publikationen werden ausschließlich öffentlich verfügbare Informationen und Quellen, sowie vom Unternehmen selbst verbreitete Informationen verwendet. · *Hinweis zu bestehenden Interessenkonflikten: * Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 09:01 ET (14:01 GMT)