München (ots) - Die US-amerikanische Schauspielerin Alexandra Paul sagte einst "Das Auto, das wir fahren, sagt eine Menge über uns aus". Gerade deshalb sollte die Wahl des Wagens wohlüberlegt sein. Aber wie entscheidet man sich für das passende Fahrzeug, um den eigenen Charakter auch darin widerzuspiegeln?YesAuto, der One-Stop-Online-Shop für den Autokauf, unterstützt hier bei der Wahl mit dem YesAuto Entscheidungsbaum. Dabei beantwortet man einfach die Fragen und folgt der entsprechenden Abzweigung, bis man das Ende und somit das passende Fahrzeug erreicht.Sollte diese Entscheidungshilfe noch nicht ausreichen, dann empfiehlt sich ein Besuch auf der YesAuto Website. Dank zahlreicher Praxistestberichte können sich Autointeressierte ein umfassendes Bild über die angebotenen Modelle und Ausführungen machen. So bleibt keine Frage offen. Zusätzlich helfen innovative Vergleichstools und umfassenden Recherchemöglichkeiten dabei, die Suche und den Autokauf einfacher und effizienter zu gestalten. Bei YesAuto werden Interessenten mit Sicherheit fündig - egal, welche Autovorlieben sie haben.Lamborghini Aventador (https://www.yesauto.com/de/search?query=Lamborghini%20Aventador&m=Models)Der Kopfverdreher unter den Sportwagen. Das lautstarke PS-Monster strahlt Sportlichkeit aus wie kein Zweiter, wartet deshalb aber auch mit einem stolzen Preis auf. Die Blicke der Passanten sind dagegen garantiert.Ford Mustang (https://www.yesauto.com/de/search?query=Ford%20Mustang&m=Models)Allein der Klang des Namens dieses Klassikers lässt die Luft förmlich nach Benzin riechen. Dabei ist der Ford Mustang im Vergleich zu anderen Sportwagen noch verhältnismäßig günstig, macht aber trotzdem höllisch viel Spaß.Tesla Model S (https://www.yesauto.com/de/search?query=Tesla%20Model%20S&m=Models)Das Hightech-Wunder des Tesla Visionärs Elon Musk glänzt nicht nur durch futuristisches Design, sondern bietet auch genug Reichweite, um längere Strecken ohne Lade-Stopp zurückzulegen. Ganz eindeutig die elektrische Oberklasse.Seat Mii (https://www.yesauto.com/de/search?query=Seat%20Mii&m=Models)Der Kleinstwagen Seat Mii kann zwar in Sachen Reichweite und Beschleunigung nicht mit dem Tesla Model S mithalten, ist dafür aber gerade im städtischen Umfeld überaus praktisch und schont als E-Auto dabei gleich die Umwelt.Jeep Wrangler (https://www.yesauto.com/de/search?query=Jeep%20Wrangler&m=Models)Groß. Mächtig. Kastenförmig. Diese Adjektive beschreiben den Ford Wrangler wohl am besten. Jedem Gelände ist er gewachsen, ist aufgrund seiner Größe aber wohl besser fürs Land als für die Stadt geeignet.Suzuki Ignis (https://www.yesauto.com/de/search?query=Suzuki%20Ignis&m=Models)Der Mini-SUV von Suzuki ist einfach sympathisch. Dennoch sollte man ihn nicht unterschätzen! Dank Allradantrieb bei kleinem Format kann man damit sowohl die Stadt als auch unbefestigte Straßen unsicher machen.Fiat 500 (https://www.yesauto.com/de/search?query=Fiat%20500&m=Models)Der kleine Fiat 500 bietet ein rundum gelungenes Gesamtkonzept. Der verlässliche Stadtflitzer ist in zahlreichen Ausführungen zu haben und ist nicht nur dank des Retro Designs eine echte Ikone auf der Straße.Audi A6 (https://www.yesauto.com/de/search?query=Audi%20A6&m=Models)In Sachen Komfort lässt der Audi A6 keine Wünsche offen. Die klassisch-sportliche Designsprachevermittelt das Gefühl von Dynamik und setzt ein klares Statement. In jede Parklücke passt die Limousine zwar nicht, dafür aber zu jedem Anlass.VW Sharan (https://www.yesauto.com/de/search?query=Volkswagen%20Sharan&m=Models)Der Familien-Van VW Sharan bietet massig Stauraum. So finden gut und gerne mal eine halbe Fußballmannschaft oder die Einkäufe aus dem Möbelhaus Platz. Für größere Familien also bestens geeignet.Mini Countryman (https://www.yesauto.com/de/search?query=MINI%20Countryman&m=Models)Der vielseitige Mini-Countryman ist gar nicht so klein, wie es der Markenname vermuten lässt. Als Kompakt-SUV ist er geräumig genug, um auch mit der vierköpfigen Familie komfortabel zu verreisen.