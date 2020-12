München (ots) - Im Anschluss an eine verkürzte Hauptausgabe der "Tagesschau" überträgt Das Erste am 24. Dezember um 20:10 Uhr "Das Wort zum Heiligabend" (SWR), eine fünfminütige ökumenische Weihnachtsansprache von Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der EKD.



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Weihnachten hat als Fest der Hoffnung und der Liebe in Zeiten der Pandemie eine besondere Bedeutung. Es freut mich daher sehr, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern im Anschluss an die 'Tagesschau' eine ökumenische Weihnachtsansprache bieten können. Mein herzlicher Dank gilt Bischof Dr. Georg Bätzing und Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, die unsere Initiative aktiv unterstützt haben."



