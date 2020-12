Die Energieversorgung Beckum hat an der A2-Ausfahrt Beckum in Nordrhein-Westfalen einen Ladepark eröffnet. Dieser bietet auf gut 2.000 Quadratmetern vier DC-Ladepunkte à 150 kW und zehn AC-Ladepunkte à 22 kW Leistung, darunter zwei Ladepunkte an zwei behindertengerechten Parkflächen. Die EVB hatte für die Planung und den Bau des Ladeparks die Westenergie Netzservice engagiert, Tochtergesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...