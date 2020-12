Vancouver (British Columbia), Globe Newswire, 21. Dezember 2020. GT Gold Corp. (TSX-V: GTT, OTCQX: GTGDF) ("GT Gold" oder das "Unternehmen") gab heute eine erste Stellungnahme hinsichtlich der Pressemitteilung von K2 Principal Fund L.P. ("K2") vom 15. Dezember 2020 ab, in der K2 darum ersuchte, dass das Unternehmen eine Aktionärsversammlung bezüglich der Neubesetzung des Board of Directors des Unternehmens ansetzt.

GT Gold äußert sich dazu wie folgt:

- Starke Performance des Aktienkurses. GT Gold hat die Konkurrenz stets übertroffen und in den vergangenen vier Jahren Aktionärsrenditen in Höhe von insgesamt über 600 Prozent erzielt.

- Zwei bedeutsame Entdeckungen. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, die "PEA") des Unternehmens hinsichtlich des goldreichen Kupfer-Porphyr-Projekts Saddle North befindet sich bereits in fortgeschrittenem Stadium und das Unternehmen bereitet ein geologisches Modell für die edelmetallreiche Entdeckung Saddle South vor, ehe im Jahr 2021 eine erste Ressourcenschätzung für diese Entdeckung veröffentlicht wird.

- Starke Governance. GT Gold hat starke Governance-Bestimmungen und -Praktiken eingeführt. Das Unternehmen verfügt über ein mehrheitlich unabhängiges Board mit einer richtigen Mischung aus Fähigkeiten und Erfahrung, um die Strategie umzusetzen.

"Unser Managementteam und das Board of Directors führen einen regelmäßigen und offenen Dialog mit unseren Aktionären", sagte James Rutherford, Lead Independent Director von GT Gold. "Wir hätten es vorgezogen, die Angelegenheit mit K2 privat zu klären, und waren überrascht, dass sie unsere Einladung, einen Vertreter für das Board zu nominieren, abgelehnt haben. Wir sind angesichts der beträchtlichen Unterstützung, die wir von unseren Aktionären erhalten haben, äußerst zuversichtlich und richten unser Hauptaugenmerk weiterhin auf unser übergeordnetes Ziel, den Wert für alle Aktionäre zu maximieren."

Paul Harbidge, President und Chief Executive Officer von GT Gold, sagte: "Mein Team und ich haben von der Erfahrung und den Ratschlägen unseres Board und unseres Chairman profitiert, während wir weiter an der Wertschöpfung sowie an der Präsentation der Ergebnisse der PEA für Saddle North im ersten Quartal 2021 gearbeitet haben."

Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit einen Termin für die beantragte Sonderversammlung der Aktionäre festlegen und erinnert die Aktionäre daran, dass zu diesem Zeitpunkt keine Maßnahmen erforderlich sind.

Berater

Das Board hat BMO Capital Markets und Maxit Capital LP als Finanzberater beauftragt. Stikeman Elliott LLP fungiert als Rechtsberater des Unternehmens. Kingsdale Advisors fungiert als Aktionärsberater und Vermittler von Stimmrechtsbevollmächtigten und Longview Communications & Public Affairs als Kommunikationsberater.

Über GT Gold

Der Fokus von GT Gold Corp. (WKN: A2DVQM, TSX-V: GTT) ist auf die Exploration von Basis- und Edelmetallvorkommen im aus geologischer Sicht reichhaltigen Gelände der berühmten Region "Golden Triangle" in British Columbia gerichtet. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das 47.500 Hektar große Konzessionsgebiet Tatogga der Nähe von Iskut (British Columbia), das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. Das Unternehmen hat auf diesem Gebiet 2017 und 2018 zwei bedeutende Entdeckungen gemacht: Ein edelmetallreiches Erzgangsystem namens Saddle South und ein goldreiches Kupfer-Porphyr-System namens Saddle North. Das Unternehmen hat vor Kurzem eine erste Mineralressourcenschätzung mit einer angedeuteten Ressource von 1,81 Milliarden Pfund Kupfer und 3,47 Millionen Unzen Gold sowie einer vermuteten Ressource von 2,98 Milliarden Pfund Kupfer und 5,46 Millionen Unzen Gold veröffentlicht und arbeitet derzeit an der Durchführung einer wirtschaftlichen Erstbewertung für das Projekt Saddle North.

Ansprechpartner für Anleger

James Rutherford

Lead Independent Director

+1 236-427-4711

j.rutherford@gtgoldcorp.ca

Ansprechpartner für Medien

Trevor Zeck

Longview Communications & Public Affairs

(604) 694-6037

mailto:tzeck@longviewcomms.ca

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die "zukunftsgerichteten Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Faktoren - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen kann man zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "planen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "rechnen mit", "glauben" oder Variationen dieser Ausdrücke erkennen. Außerdem beinhalten sie Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erzielt werden "können", "könnten", "dürften", "würden" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die unter der Überschrift "Risk Factors" oder an anderer Stelle in den Unterlagen dargelegt sind, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von jenen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, auf Grundlage der Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung zur Verfügung standen, angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den Erwartungen in diesen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung gelten und nicht gewährleistet werden kann, dass solche Ereignisse im angegebenen Zeitrahmen oder überhaupt eintreten. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, betont das Unternehmen ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54814Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54814&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36251Y1051Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA36251Y1051