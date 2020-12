Nachdem der zweitreichste Mann der Welt die meiste Zeit seines Lebens in Kalifornien verbrachte, schloss er sich kürzlich dem Fünftel der amerikanischen Bevölkerung an, das während der Pandemie den Wohnort wechselte.? Elon Musk zieht von Kalifornien nach Texas ? Neue Standorte für SpaceX und Tesla in Texas geplant ? Musk kritisiert Kaliforniens Umgang mit Tech-InnovatorenDas sind die Gründe für seine EntscheidungWie Anfang des Monats bekannt wurde, verkaufte Tesla-Gründer ...

