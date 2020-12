Der Schmuckhändler Tiffany & Co (ISIN: US8865471085, NYSE: TIF) zahlt am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,58 US-Dollar an seine Anteilseigner aus. Record date war der 1. Dezember 2020. Im November 2019 wurde mitgeteilt, dass der französische Luxusgüter-Konzern LVMH Tiffany für rund 16 Mrd. US-Dollar übernehmen will. Nach einem erbitterten Streit einigten sich die beiden Firmen Ende Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...