Letzter Handelstag sei der 22. Juli, teilte die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation am Dienstag mit.Das britische Unternehmen hatte Anfang Dezember angekündigt, es wolle sich wieder von der Schweizer Börse zurückziehen. Am gestrigen Montag sei diesem Gesuch nun entsprochen worden, hiess es.Als Begründung für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...