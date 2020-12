Der amerikanische Dienstleister für das Gesundheitswesen Anthem Inc. (ISIN: US0367521038, NYSE: ANTM) schüttet an diesem Dienstag eine vierteljährliche Dividende von 0,95 US-Dollar aus. Record date war der 7. Dezember 2020. Das Unternehmen zahlt auf das Jahr hochgerechnet 3,80 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 306,38 US-Dollar (Stand: 21. Dezember 2020) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,24 Prozent. ...

