Moskau (ots/PRNewswire) - Plintron hat von Rossvyaz, der Agentur für Kommunikation des Ministeriums für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation, eine Lizenz als Mobile Virtual Network Operator (MVNO) für Russland erhalten.Plintron freut sich darauf, den wettbewerbsintensiven russischen Markt mit seinen 150 Millionen Einwohnern und über 10 Millionen MVNO-Abonnenten zu erweitern. Plintron wird seine Mobilfunkdienste in Russland zum ersten Quartal 2021 einführen.Über PlintronPlintron, das weltweit führende CPaaS-Unternehmen, ist der größte länderübergreifende End-to-End-MVNE- und MVNA-Lösungsanbieter der Welt, der Telco - SaaS und TaaS für MNOs, MVNOs, Unternehmen und IoT-Kunden anbietet. Mit mobilen Netzwerkdiensten in 30 Ländern auf 6 Kontinenten, die von mehr als 1000 Telekommunikationsexperten unterstützt werden, hat Plintron mehr als 120 MVNOs gegründet und hat mehr als 140 Millionen Mobilfunkteilnehmer.Besuchen Sie www.Plintron.com (http://www.plintron.com/)Pressekontakt:Shamik Biswasmarketing@plintron.comOriginal-Content von: Plintron Global Technology Solutions Pvt. Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112992/4797223