Der Future für den S&P 500 und die Indizes aus Asien gaben am Dienstag nach, da die Angst um das Coronavirus an die Märkte zurückkehrte. Die zweite Welle von Lockdowns und die neue Mutation des Coronavirus in Großbritannien, die deutlich infektiöser zu sein scheint als die bisher zirkulierenden Varianten, sorgten am Montag für einen plötzlichen Anstieg der Volatilität. Das vom US-Kongress ...

