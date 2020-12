Wien (www.anleihencheck.de) - Nach dem Personalwechsel an der Spitze der türkischen Notenbank haben die Währungshüter den Zinssatz für einwöchige Repo-Geschäfte von 10,25% auf 15% angehoben, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Sie würden damit eine Rückkehr zu einer orthodoxeren Geldpolitik, zumindest fürs Erste signalisieren. Mehrere bilaterale Abkommen mit Katar, unter anderem der Verkauf eines 10%-Anteils an der Istanbuler Börse, dürften zudem die stark geschrumpften türkischen Währungsreserven wieder etwas auffüllen. Sehr viel mehr als eine leichte Stabilisierung habe es bei der Türkischen Lira bislang allerdings nicht gegeben. Positiv seien die BIP-Zahlen für das dritte Quartal ausgefallen. Mit 6,7% habe das Wachstum weit über den Markterwartungen von 4,8% gelegen, vor allem dank eines starken Binnenkonsums und inländischer Investitionen, während sich die Exportnachfrage weiter schwach präsentiere. Der türkische Aktienindex habe im November überdurchschnittlich stark zugelegt, um mehr als 16%. (22.12.2020/alc/a/a) ...

