22.12.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) zeigt vor Ende des Jahres noch einiges an Aktivitäten. Nachdem am 18.12. über 179 Mio Zuwachs im Institutional Business berichtet wurde, geht es heute um den Erwerb eines Logistik-Neubauprojektes (8,500 qm Nutzfläche). Und das zu Gesamtinvestitionskosten (GIK) von rund 25 Mio. EUR erworbene Objekt liegt in der Bremer Airport-Stadt Nord. "Mit diesem Schritt bauen wir unsere Logistik-Investments weiter aus und freuen uns über den erfolgreichen Abschluss des Kaufvertrags für diese hochwertige Immobilie. Wie geplant verbreitern wir unseren Fußabdruck ...

