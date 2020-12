Unter den Projektnamen "Titan" arbeitet Apple bereits seit Jahren an einem selbstfahrenden E-Auto - mit durchwachsenem Erfolg. Zumindest bisher, denn laut Insidern hat es zuletzt große Fortschritte gegeben. Bereits in den nächsten Jahren soll das Apple-Auto samt selbstentwickelter Super-Batterie marktreif sein. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf zwei mit dem Projekt vertraute Personen berichtete, soll das autonome Passagierfahrzeug von Apple 2024 auf dem Markt kommen. ...

