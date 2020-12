Die Wiener Privatbank muss mitteilen, dass aufgrund der Covid-19 bedingten Marktentwicklungen und den damit in Verbindung stehenden Auswirkungen auf ein bestehendes Kreditgeschäft, für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich Risikovorsorgen zu bilden sein werden. Die genaue Höhe wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2020 zu bestimmen sein. Die Bank erwartet daher für das Geschäftsjahr 2020 auf Einzelinstitutsebene keinen Gewinn bzw. auf Konzernebene ein negatives Jahresergebnis im mittleren einstelligen Millionenbereich, wie die Wiener Privatbank in einer Aussendung bekanntgibt. Die Kernkapitalquote der Bank belief sich per 31.12.2019 auf 17,92 Prozent und würde im Falle einer vollen Wertberichtigung der Forderung bei rund 17 Prozent zu liegen kommen, "womit die Bank auf eine ...

