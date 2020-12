Das Labor von Rohm und UAES enthält umfangreiches Ausrüstungen für die Evaluierung von Bauelementen und Anwendungen in der Automobilindustrie, zum Beispiel Onboard-Ladegeräte und DC/DC-Wandler. Die beiden Unternehmen stärken damit ihre Partnerschaft und beschleunigen die Entwicklung innovativer Stromversorgungslösungen auf der Basis von SiC. Guo Xiaolu, Deputy General Manager von UAES, gab anlässlich der Eröffnung zudem bekannt, dass in diesem Jahr Massenproduktion von SiC-Halbleiterprodukten für Automobilanwendungen beginnen werde. Dr. Kazuhide Ino, CSO und Senior Director of Power Device Business ...

Den vollständigen Artikel lesen ...