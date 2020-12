Die gute Stimmung an der Wall Street nach Verabschiedung eines weiteren Konjunkturpaketes hat gestern Schlimmeres an den europäischen Börsen verhindert. Der Deutsche Aktienindex hat aus technischer Sicht bei 13.265 Punkten einen kleinen Boden ausgebildet. Darüber ist eine Fortsetzung der Erholung möglich, darunter wäre die Bodenbildung zumindest charttechnisch in Frage zu stellen. Eine generelle Flucht der Anleger in Sicherheit findet nicht statt. Der Goldpreis ist nach volatilen Schwankungen am ...

